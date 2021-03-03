ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 3.03.21 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 200 тыс. км Цена: 129 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

ПТС оригинал , три хозяина ( в ПТС еще три пустых места ) . Ограничений , штрафов - НЕТ ( ВИН : XTA212130W1323856 ) . Машина Ставропольская . По кузову : дыр нет , машина подваривалась . Внешний вид - хороший ( естественно красилась ) , но без ДТП . Стекла все родные , кроме лобового , лобовое новое , трещинка была . Замки работают , ручник держит , печка жарит . По салону много нового пластика , заднее сиденье с разборки , в хорошем состоянии . Музыки нет , сигнализации нет . Резина , аккумулятор - в отличном состоянии . Двигатель работает мягко ( по поводу расхода масла сказать не могу , но дыма - нет ), КПП - не выбивает , раздатка не вибрирует ( странно , но это так ) , есть люфт в заднем мосту , при трогании и при переключении слышно . Еще недостатки : не работает спидометр ( тросик оборван ) . То показывает , то нет - уровень топлива . По ходовке , по мелочи , что то брякает , не сильно , можно и так кататься . Самое главное : в ПТС стоит отметка о ГБО , но газа нет , на карбюратор купить ГБО , я думаю , не дорого обойдется . Ну , вроде , основное все . Нивка , я так думаю , на твердую ЧЕТВЕРКУ . Торг есть ( не большой ) .