ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 129 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

ПТС оригинал , три хозяина ( в ПТС еще три пустых места ) . Ограничений , штрафов - НЕТ ( ВИН : XTA212130W1323856 ) . Машина Ставропольская . По кузову : дыр нет , машина подваривалась . Внешний вид - хороший ( естественно красилась ) , но без ДТП . Стекла все родные , кроме лобового , лобовое новое , трещинка была . Замки работают , ручник держит , печка жарит . По салону много нового пластика , заднее сиденье с разборки , в хорошем состоянии . Музыки нет , сигнализации нет . Резина , аккумулятор - в отличном состоянии . Двигатель работает мягко ( по поводу расхода масла сказать не могу , но дыма - нет ), КПП - не выбивает , раздатка не вибрирует ( странно , но это так ) , есть люфт в заднем мосту , при трогании и при переключении слышно . Еще недостатки : не работает спидометр ( тросик оборван ) . То показывает , то нет - уровень топлива . По ходовке , по мелочи , что то брякает , не сильно , можно и так кататься . Самое главное : в ПТС стоит отметка о ГБО , но газа нет , на карбюратор купить ГБО , я думаю , не дорого обойдется . Ну , вроде , основное все . Нивка , я так думаю , на твердую ЧЕТВЕРКУ . Торг есть ( не большой ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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