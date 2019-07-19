ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Тамань, Краснодарский край

Имя: Сергей Иванович Мороз

Телефон:

Комплектация

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Охранная система

Описание

Автомобиль в рабочем состоянии завёл и поехал.Проведена замена масел,установлено новое ГБО с документами,сигнализация с обратной связью Салон не прокурен чистенький покупатель будет доволен. Установлен подрамник раздатки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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