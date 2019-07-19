ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Тамань, Краснодарский край
Имя: Сергей Иванович Мороз
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Охранная система
Описание
Автомобиль в рабочем состоянии завёл и поехал.Проведена замена масел,установлено новое ГБО с документами,сигнализация с обратной связью Салон не прокурен чистенький покупатель будет доволен. Установлен подрамник раздатки.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.