ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 19.07.19 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 150 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Снежно-белый Информация о владельце Город: Тамань, Краснодарский край Имя: Сергей Иванович Мороз Телефон:

Комплектация Усилитель рулевого управления: гидро А также Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Охранная система

Описание

Автомобиль в рабочем состоянии завёл и поехал.Проведена замена масел,установлено новое ГБО с документами,сигнализация с обратной связью Салон не прокурен чистенький покупатель будет доволен. Установлен подрамник раздатки.