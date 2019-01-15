ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1690 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Вишневый
Информация о владельце
Город: Черноморский, Краснодарский край
Имя: Руслан
Комплектация
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Описание
ВНИМАНИЕ!!! Место ОСМОТРА: Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский! Продаю Ниву. Машина в отличном состоянии: не ржавая, не гнилая, мотор, кпп, ходовка - все в поряде! Машина использовалась исключительно в семейных интересах. На \"покатушках\" в лесах и болотах участия не принимала!!! Из минусов: требует замены задних колодок и тросика ручника (все есть новое, отдам в придачу). Так же отдам новый потолок (не натяжной) и новое лобовое стекло (на старом есть не значительная трещина - практически не видно.). Машина в состоянии \"сел и поехал\". Финансовых вложений не требует! Возможен минимальный торг, но только у капота! По телефону торга нет!!! Место осмотра: пгт. Черноморский Северский район. Звоните, приезжайте, смотрите и забирайте!
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