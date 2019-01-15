ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 3.02.19 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 110 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1690 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Вишневый Информация о владельце Город: Черноморский, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Усилитель рулевого управления: гидро А также Легкосплавные диски Тонировка стёкол

Описание

ВНИМАНИЕ!!! Место ОСМОТРА: Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский! Продаю Ниву. Машина в отличном состоянии: не ржавая, не гнилая, мотор, кпп, ходовка - все в поряде! Машина использовалась исключительно в семейных интересах. На \"покатушках\" в лесах и болотах участия не принимала!!! Из минусов: требует замены задних колодок и тросика ручника (все есть новое, отдам в придачу). Так же отдам новый потолок (не натяжной) и новое лобовое стекло (на старом есть не значительная трещина - практически не видно.). Машина в состоянии \"сел и поехал\". Финансовых вложений не требует! Возможен минимальный торг, но только у капота! По телефону торга нет!!! Место осмотра: пгт. Черноморский Северский район. Звоните, приезжайте, смотрите и забирайте!