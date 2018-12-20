ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 20.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 50 тыс. км Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричнево-малиновый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Только купил , я хозяин , понадобились деньги , приходится продавать . Торга нет . По машине много не расскажу , знаю только то , что вложено много . Состояние очень хорошее . Приезжайте и смотрите . Спешки в продаже нет . Обмен интересует на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) до 100 000 р. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт , рассмотрю различные варианты . ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ : ТОРГА НЕТ .