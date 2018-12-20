ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричнево-малиновый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Только купил , я хозяин , понадобились деньги , приходится продавать . Торга нет . По машине много не расскажу , знаю только то , что вложено много . Состояние очень хорошее . Приезжайте и смотрите . Спешки в продаже нет . Обмен интересует на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) до 100 000 р. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт , рассмотрю различные варианты . ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ : ТОРГА НЕТ .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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