ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричнево-малиновый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Только купил , я хозяин , понадобились деньги , приходится продавать . Торга нет . По машине много не расскажу , знаю только то , что вложено много . Состояние очень хорошее . Приезжайте и смотрите . Спешки в продаже нет . Обмен интересует на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) до 100 000 р. , плюс Ваша доплата , можно предлагать машины под ремонт , рассмотрю различные варианты . ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ : ТОРГА НЕТ .
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