ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 168 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Мурена

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Собственник. ПТС оригинал. Раздатка, блокировки все работает все включается. Не гнилая не ржавая дно идеальное! Покрашена с проемами цвет мурена, причина покраски выгоревший цвет, сколы, царапины, вмятинки(до покраски был единственный рыжик на задней арке).все фото до покраски есть. заменен потолок, пол ковролин, все резинки и некоторый пластик в салоне, сидения с мазды, заменил фары и переднюю решетку и многое другое Свежая резина. Фаркоп. Все вопросы по телефону. Разумный торг присутствует

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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