ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 12.09.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 110 тыс. км Цена: 168 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Мурена Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Собственник. ПТС оригинал. Раздатка, блокировки все работает все включается. Не гнилая не ржавая дно идеальное! Покрашена с проемами цвет мурена, причина покраски выгоревший цвет, сколы, царапины, вмятинки(до покраски был единственный рыжик на задней арке).все фото до покраски есть. заменен потолок, пол ковролин, все резинки и некоторый пластик в салоне, сидения с мазды, заменил фары и переднюю решетку и многое другое Свежая резина. Фаркоп. Все вопросы по телефону. Разумный торг присутствует