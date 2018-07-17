ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 168 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Мурена
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Собственник. ПТС оригинал. Раздатка, блокировки все работает все включается. Не гнилая не ржавая дно идеальное! Покрашена с проемами цвет мурена, причина покраски выгоревший цвет, сколы, царапины, вмятинки(до покраски был единственный рыжик на задней арке).все фото до покраски есть. заменен потолок, пол ковролин, все резинки и некоторый пластик в салоне, сидения с мазды, заменил фары и переднюю решетку и многое другое Свежая резина. Фаркоп. Все вопросы по телефону. Разумный торг присутствует
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