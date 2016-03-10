ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 17.07.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 32 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

Не бита, не крашеная, один хозяин, тонировка, багажник, резина новая. Состояние хорошее.