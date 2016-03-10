ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Описание

Не бита, не крашеная, один хозяин, тонировка, багажник, резина новая. Состояние хорошее.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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