ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Анна
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Описание
Не бита, не крашеная, один хозяин, тонировка, багажник, резина новая. Состояние хорошее.
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