ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 15.05.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 20 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация А также Бортовой компьютер Охранная система Центральный замок

Описание

2011 г, 1.7 инжектор, 20 000 км.

Автоматическая блокировка в передке, лифтованый. Двойные амортизаторы.

Колеса «Federal» на литых дисках. Электронная панель с компьютером. Светодиодная подсветка багажника и подрулевого пространства. Люстра дополнительного света. Защита коробки ,двигателя, раздатки. Фаркоп. Рейлинги на крыше. Расширители арок резиновые, силовые пороги (нержавейка). Задние окошки раздвижные.

Дополнительно: передний силовой бампер с лебедкой (трос кевлар) и пультом управления, с дополнительными противотуманными фарами. Хайджек прилагается.Дополнительно комплект родных колес на дисках

