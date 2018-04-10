ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бордовый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
А также
Бортовой компьютер
Охранная система
Центральный замок
Описание
2011 г, 1.7 инжектор, 20 000 км.
Автоматическая блокировка в передке, лифтованый. Двойные амортизаторы.
Колеса «Federal» на литых дисках. Электронная панель с компьютером. Светодиодная подсветка багажника и подрулевого пространства. Люстра дополнительного света. Защита коробки ,двигателя, раздатки. Фаркоп. Рейлинги на крыше. Расширители арок резиновые, силовые пороги (нержавейка). Задние окошки раздвижные.
Дополнительно: передний силовой бампер с лебедкой (трос кевлар) и пультом управления, с дополнительными противотуманными фарами. Хайджек прилагается.Дополнительно комплект родных колес на дисках
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 30 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
425 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 133,36 тыс. км.
Краснодарский край, Северская
330 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск
218 тыс. руб.
Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 133,36 тыс. км.
Краснодарский край, Северская
330 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 29 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир