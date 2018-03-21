ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 136 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
ПТС родной , два хозяина , не бита , естественно красилась ( камуфляж - это не краска , это наклейки , можно отклеить кому не нравится ) , гнилого нет . Технически машина в очень хорошем состоянии . Срочных вложений машина не требует . Мосты , раздатка - не воют , коробка не выскакивает , сиденья не поломаны , масло не жрет , нигде ничего не течет . Машина на твердую четверку . ОФОРМЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 10 СУТОК . С продажей не спешу , торг ОЧЕНЬ- ОЧЕНЬ маленький , рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле , с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , АКПП , МКПП ) , а также не сильно битые . Также , возможно , меня заинтересует микроавтобус или грузовичек ( бортовой ) , но только " В " категории . Предложения по обмену желательно на почту , не всегда могу ответить , если обмен заинтересует , то сам перезвоню .
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