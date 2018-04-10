ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 425 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: сергей
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
родам ниву урбан. Выехала с салона в ноябре 2016 года т.е машине чуть больше года. Максимальная комплектация.
Ни единой крешенной детали.
Кондиционер. Гур. Подогрев сидений.
Стеклоподъемники. Коректор фар.
Регулировка зеркал заднего вида. Хорошая эстрадная музыка. Все работает. Торг разумный возле авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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