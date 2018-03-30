ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 218 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
НИВА декабрь 2009 г. рестайлинг, гидроусилитель, хорошее тех. состояние, все работает, в экстремальных поездках не участвовала (ездила жена), все ТО своевременно, вложений не требует. . Новый аккумулятор,все проблемные сальники менялись. Ничего не течет. Ходовая без проблем, регулярно менялись проблемные части. Ничего не гремит. Продается в связи с покупкой нового авто.
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