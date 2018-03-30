ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 110 тыс. км Цена: 218 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

НИВА декабрь 2009 г. рестайлинг, гидроусилитель, хорошее тех. состояние, все работает, в экстремальных поездках не участвовала (ездила жена), все ТО своевременно, вложений не требует. . Новый аккумулятор,все проблемные сальники менялись. Ничего не течет. Ходовая без проблем, регулярно менялись проблемные части. Ничего не гремит. Продается в связи с покупкой нового авто.