ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 218 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

НИВА декабрь 2009 г. рестайлинг, гидроусилитель, хорошее тех. состояние, все работает, в экстремальных поездках не участвовала (ездила жена), все ТО своевременно, вложений не требует. . Новый аккумулятор,все проблемные сальники менялись. Ничего не течет. Ходовая без проблем, регулярно менялись проблемные части. Ничего не гремит. Продается в связи с покупкой нового авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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