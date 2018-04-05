ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 29 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю Ниву, 1 хозяин, ПТС оригинал,не битая, не крашеная, дополнительно установлено, сигнализация, музыка, газ последнего поколения (на каждую форсунку), все остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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