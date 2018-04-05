ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 29 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю Ниву, 1 хозяин, ПТС оригинал,не битая, не крашеная, дополнительно установлено, сигнализация, музыка, газ последнего поколения (на каждую форсунку), все остальные вопросы по телефону.