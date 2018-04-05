ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 29 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Продаю Ниву, 1 хозяин, ПТС оригинал,не битая, не крашеная, дополнительно установлено, сигнализация, музыка, газ последнего поколения (на каждую форсунку), все остальные вопросы по телефону.
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