ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 197 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Георгий Телефон:

Описание

Нива в хорошем состоянии не битая не крашеная есть подогреватель двигателя вебасто