ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 197 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Георгий
Описание
Нива в хорошем состоянии не битая не крашеная есть подогреватель двигателя вебасто
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