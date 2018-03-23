ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 47 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю отличный автомобиль, ПТС оригинал, без аварийная эксплуатация (вся машинка в родной краске, с оригинальным пробегом 100% любые проверки) часть капота и крыши в бронепленке, салон целый (без каких-либо запилов и прокуров). Своевременное ТО каждые 7000 км.
Комплектация: люкс, ARBG (подушки безопасности водителя и пассажира), кондиционер, обогрев лобового стекла, руль обшит натуральной кожей, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, навигация, два потолочных плафона света, подсветка в дверях, стекло-подъемники всех дверей, электроприводы зеркал, музыка, центральный замок, сигнализация пейджер (с автозапуском), задний парктроник, троссиковая КПП, тонировочка USA lumar, свет в фарах ксенон. Машинка местная, реальному покупателю R14 штамповки (болото) на зимних шинах в подарок. Гос.номер + 20.000 рублей отдельно не продаю. Цена на обмен 500 тыс.
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