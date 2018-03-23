ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 47 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль, ПТС оригинал, без аварийная эксплуатация (вся машинка в родной краске, с оригинальным пробегом 100% любые проверки) часть капота и крыши в бронепленке, салон целый (без каких-либо запилов и прокуров). Своевременное ТО каждые 7000 км.

Комплектация: люкс, ARBG (подушки безопасности водителя и пассажира), кондиционер, обогрев лобового стекла, руль обшит натуральной кожей, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, навигация, два потолочных плафона света, подсветка в дверях, стекло-подъемники всех дверей, электроприводы зеркал, музыка, центральный замок, сигнализация пейджер (с автозапуском), задний парктроник, троссиковая КПП, тонировочка USA lumar, свет в фарах ксенон. Машинка местная, реальному покупателю R14 штамповки (болото) на зимних шинах в подарок. Гос.номер + 20.000 рублей отдельно не продаю. Цена на обмен 500 тыс.