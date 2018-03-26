ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 120 тыс. км Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Небольшой торг. Обмен на мото Suzuki GXR от 2006 г. Можно без доков.