ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Небольшой торг. Обмен на мото Suzuki GXR от 2006 г. Можно без доков.
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