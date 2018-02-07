ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 90 тыс. км Цена: 89 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Звонить с 10:00 утра. На смс не отвечаю! Ваз 2107, инжектор, 2008 год. ПТС оригинал, цвет мускарь, полностью освежена. Без вложений. Сигнализация, страховка до августа 2018 года. Рассмотрю обмен. Осмотр в ст. Брюховецкая. Торг минимальный у капота.