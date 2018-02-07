ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 89 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
Описание
Звонить с 10:00 утра. На смс не отвечаю! Ваз 2107, инжектор, 2008 год. ПТС оригинал, цвет мускарь, полностью освежена. Без вложений. Сигнализация, страховка до августа 2018 года. Рассмотрю обмен. Осмотр в ст. Брюховецкая. Торг минимальный у капота.
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