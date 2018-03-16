ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 143 тыс. км
Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю авто в хорошем состоянии. Я не перекуп машина на мне.Присутствуют жизненные косячки. Стоит музыка, сигнализация с автозапуском, стеклоподъемники, шумка пола,дверей. Замена передних ступичных подш. торм. дисков, зад. барабанов. торм. колодок, масла и все фильтра. В общем, делалась для себя. Все интересующие вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг у капота. Перекупов халявщиков прошу не беспокоить.
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