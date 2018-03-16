ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Я не перекуп машина на мне.Присутствуют жизненные косячки. Стоит музыка, сигнализация с автозапуском, стеклоподъемники, шумка пола,дверей. Замена передних ступичных подш. торм. дисков, зад. барабанов. торм. колодок, масла и все фильтра. В общем, делалась для себя. Все интересующие вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг у капота. Перекупов халявщиков прошу не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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