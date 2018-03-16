ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 143 тыс. км Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Я не перекуп машина на мне.Присутствуют жизненные косячки. Стоит музыка, сигнализация с автозапуском, стеклоподъемники, шумка пола,дверей. Замена передних ступичных подш. торм. дисков, зад. барабанов. торм. колодок, масла и все фильтра. В общем, делалась для себя. Все интересующие вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг у капота. Перекупов халявщиков прошу не беспокоить.