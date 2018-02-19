ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Срочно!!! Без торга. В отличном состоянии. Владею с 2014 г. 2-хозяина. В родной краске, без вмятин и царапин, без ДТП. Установлено: спорт-ресивер, спорт-распредвал, онлайн программа(Антона), муфта отключение переднего моста, усиленные тяги заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, раздвоенный выхлоп из нержавейки, генератор 135А. Полностью промовилена. Проклеена Stp. Полностью обслужена, ничего нигде не гремит и не стучит, сел и поехал. Масла везде мобил-1. Колеса R-19 225/35. резина ATR Sport из Японии.
По музыке:
Голова пионер deh-80, 2-AGM HAWKER-300, 2шт-ACV 4.150, GZ-2.80, 2шт- kicx 1.1000. Басс pride S-18’, твиттеры 2 пары skar vx1-st, мидбас 2 пары 20’ FR 80 Alphard, середина 2 пары 16’ MOMO-715. Проводка вся pride. Обшивки делал Женя Чубарь.( кто знает, тот поймёт) Продажа на других номерах. Рассмотрю обмен на w220 задний привод V8.
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