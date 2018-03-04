ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 37 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Продам Ниву в хорошем состоянии один владелец пробег реальный . Установлена магнитола Pioneer четыре динамика, сделано шумовиброизоляция, сигнализация с автозапуском, установлен подрамник под раздатку передние стеклоподъемники возможен обмен интересующие вопросы по телефону.
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