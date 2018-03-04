ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 37 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам Ниву в хорошем состоянии один владелец пробег реальный . Установлена магнитола Pioneer четыре динамика, сделано шумовиброизоляция, сигнализация с автозапуском, установлен подрамник под раздатку передние стеклоподъемники возможен обмен интересующие вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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