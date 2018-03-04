ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 37 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам Ниву в хорошем состоянии один владелец пробег реальный . Установлена магнитола Pioneer четыре динамика, сделано шумовиброизоляция, сигнализация с автозапуском, установлен подрамник под раздатку передние стеклоподъемники возможен обмен интересующие вопросы по телефону.