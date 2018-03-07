ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Отличное тех. состояние. Инжектор, ГУР, стеклоподъёмники, CD магнитола, 4 динамика, тонировка, фаркоп. Новые: сайлентблоки, маховик, корзина, диск сцеп., АКБ, ШРУСа, кардан, диски R16 (ни одной коцки, грязи не видели), лифт (зад 3см., перед 5см.) Полная покраска (не бита), мовиль, шумка по днищу. Газа нет и не было! Делалась для себя, не заколхожена.Комплект штам. дисков R16(отл., сост.), багажник на крышу. Цена 200000 р. на "штампах", как на фото 220000 р.
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