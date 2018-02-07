ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 181 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 76 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Алкксандр
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Описание
Сигнализация, Стеклоподьемники с даводчиком
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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