ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 149 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, по кузову есть грунтованные места, но машина не битая, были исправлены мелкие коцки, царапины и мелкие рыжики, ходовая часть работает хорошо, блокировки повышенной пониженной раздатки всё работает чётка, двигатель работает как часы, коробка не хрустит не выбивает, дно не гнилое, салон нормальный, установлены форточки для охотников, неограниченная страховка на год в подарок, красивые номера тоже в подарок, установлен гидрач ГУР, фаркоп, музыка, центральный замок, продам очень срочно. Без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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