ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Ксения
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
Продам надежный автомобиль. ТОРГ!!! Подробности по телефону!!!
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