ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Юрий
Описание
Продаю "короткую" Ниву 3дв. Куплена в салоне в декабре 2014. Гур, ГБО (с документами, устанавливалось на сервисе), передние стекло подъемники, передние сидения от Субару Форестер установлены на штатные места креплений сидений. Сигнализация, музыка (магнитола и две колонки в дверях, к задним прокинуты провода). Имеются незначительные жизненные коцки ЛКП.
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