ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Продаю "короткую" Ниву 3дв. Куплена в салоне в декабре 2014. Гур, ГБО (с документами, устанавливалось на сервисе), передние стекло подъемники, передние сидения от Субару Форестер установлены на штатные места креплений сидений. Сигнализация, музыка (магнитола и две колонки в дверях, к задним прокинуты провода). Имеются незначительные жизненные коцки ЛКП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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