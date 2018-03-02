ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 77 тыс. км Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Продаю "короткую" Ниву 3дв. Куплена в салоне в декабре 2014. Гур, ГБО (с документами, устанавливалось на сервисе), передние стекло подъемники, передние сидения от Субару Форестер установлены на штатные места креплений сидений. Сигнализация, музыка (магнитола и две колонки в дверях, к задним прокинуты провода). Имеются незначительные жизненные коцки ЛКП.