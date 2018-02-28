ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 250 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Гидроусилитель руля, свежая резина, новый аккумулятор, полный привод работает отлично, установлены удобные сиденья от иномарки, по салону весь новый пластик, днище покрыто антикором,частично проклеена шумовиброизоляцией.

Я второй хозяин по ПТС (владею с 2016). ПТС оригинал. Обмен не интересует.