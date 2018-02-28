ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Гидроусилитель руля, свежая резина, новый аккумулятор, полный привод работает отлично, установлены удобные сиденья от иномарки, по салону весь новый пластик, днище покрыто антикором,частично проклеена шумовиброизоляцией.
Я второй хозяин по ПТС (владею с 2016). ПТС оригинал. Обмен не интересует.
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