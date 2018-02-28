ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Гидроусилитель руля, свежая резина, новый аккумулятор, полный привод работает отлично, установлены удобные сиденья от иномарки, по салону весь новый пластик, днище покрыто антикором,частично проклеена шумовиброизоляцией.
Я второй хозяин по ПТС (владею с 2016). ПТС оригинал. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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