ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 80 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, вложений не требует. Двигатель коробка ходовка без нареканий. Новая резина. Диски R16. Тонировка в круг. Хорошая музыка, Головка алпайн, блины на дверях. Салон в хорошем состоянии. Установлен газ последнего поколения. Документы на газ имеются. Рассмотрю разные варианты обмена.