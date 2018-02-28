ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, вложений не требует. Двигатель коробка ходовка без нареканий. Новая резина. Диски R16. Тонировка в круг. Хорошая музыка, Головка алпайн, блины на дверях. Салон в хорошем состоянии. Установлен газ последнего поколения. Документы на газ имеются. Рассмотрю разные варианты обмена.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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