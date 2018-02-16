ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 235 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я второй хозяин, машина оформлена на меня, родной ПТС, по кузову вся целая, красивый тёмно-зелёный цвет, техническое состояние без вопросов, всяким переделкам не подвергалась, чистая по салону. Используется редко, в основном как вторая машина "выходного дня".
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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