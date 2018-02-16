ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 129 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 235 тыс. км Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я второй хозяин, машина оформлена на меня, родной ПТС, по кузову вся целая, красивый тёмно-зелёный цвет, техническое состояние без вопросов, всяким переделкам не подвергалась, чистая по салону. Используется редко, в основном как вторая машина "выходного дня".