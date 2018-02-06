ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Инжектор. Весь кузов проклеен шумкой, промовилен! ржавчины нет вообще. Машина делалась для себя. Эксклюзивный цвет. Хорошая резина BFGoodrich, сиденье с подогревом от шевроле круз, салон от урбан.
По ходовке поменяно почти всё. Торг. Хорошему покупателю шноркель в подарок!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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