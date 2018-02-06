ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 105 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Инжектор. Весь кузов проклеен шумкой, промовилен! ржавчины нет вообще. Машина делалась для себя. Эксклюзивный цвет. Хорошая резина BFGoodrich, сиденье с подогревом от шевроле круз, салон от урбан.

По ходовке поменяно почти всё. Торг. Хорошему покупателю шноркель в подарок!