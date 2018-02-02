ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю плод многолетнего труда, серьезный автомобиль для которого не существует дорожных и бездорожных препятствий. Короткое описание что бы иметь представление о нем. В днище автомобиля вварена рама из проф. трубы. Чулок заднего моста усиленный. Задняя подвеска " W " образная, без поперечной тяги "Панара".Рулевая рейка с иномарки. Двигатель 213-й, объемом 1.7. КПП - 5 ст., система полного привода работает исправно. Корпус переднего моста стальной и отвязан от двигателя. Установлено газобаллонное оборудование.
Автомобиль лифтован. Оснащен: - экспедиционным багажником, светодиодной балкой, светодиодными фонарями заднего хода,музыкой с "USB" , защитой моторного отсека, шноркелем для забора воздуха, измененным выхлопом. В качестве головного света водонепроницаемые танковые фары. Генератор перенесен вверх. Стоит резина "Форвард Сафари 500" - 31 дюйм (аналог "Сильверстоун"), на дисках "Нива Шевроле".
Автомобиль в отличном техническом состоянии,после полной покраски и полного цикла антикоррозионной обработки:салон отличный, новое лобовое, электрика работает, дворники чистят, печка греет, фары светят- езжу каждый день, стоит на учете , имеется страховка. За машину не стыдно, рассмотрю варианты равнозначного обмена или с доплатой мне, торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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