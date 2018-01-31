ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
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