ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 162 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 155 тыс. км Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ВАЗ 2110 2001 год (8-ми клапанная, инжектор). Пробег 155 000 (ездил только по выходным). Машина 12 лет в одних руках (я владелец). За машиной следил, много новых датчиков, заменены все стойки. 15 000 назад сделан капитальный ремонт двигателя (подливал масло). Сейчас масло от замены до замены (лью масло Liqui Moly), масло, фильтра, топливный насос поменяны. Топливо предпочитаю Аи-95. На передник окнах установлены два стекло подъемника. Есть сигнализация. Два комплекта ключей. Задние ремни безопасности тоже есть. Машина резвая, для своих лет очень хорошо выглядит. Есть незначительные недочеты по пластику (тюнинг). Сейчас стоит зимняя резина «Yokohama» на 14. Лето на 13 дисках отдаю с машиной. Стоит акустика - «Pioneer» - голова с CD, USD и AUX, 4 динамика и две пищалки. За 12 лет владения ни разу не подводила, была любимицей. Продаю (в хорошие руки) в связи с покупкой другого авто. Торг незначительный.