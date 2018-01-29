ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно. Торг уместен реальному покупателю. Салон в идеальном состоянии! Сигнализация. Нужно покрасить переднее крыло и поставить передний бампер и поворотник. В ДТП не участвовала - производственно-бездорожная травма ? ПТС оригинал. Любые проверки.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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