ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 172 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 110 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно. Торг уместен реальному покупателю. Салон в идеальном состоянии! Сигнализация. Нужно покрасить переднее крыло и поставить передний бампер и поворотник. В ДТП не участвовала - производственно-бездорожная травма ? ПТС оригинал. Любые проверки.