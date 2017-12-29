ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продам. Отличное техническое состояние. +Багажник на крышу, комплект штамп. дисков.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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