Продам. Отличное техническое состояние. +Багажник на крышу, комплект штамп. дисков.

Имя: Роман

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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