ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Продам. Отличное техническое состояние. +Багажник на крышу, комплект штамп. дисков.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 254 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
110 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
300 тыс. руб.
Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Кущевская
255 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 5,555 тыс. км.
Краснодарский край, Абинск