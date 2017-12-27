ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 17 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю а/м “Lada Niva Urban”. Октябрь 2015 г. в. Пробег 17 т. км. 1 хозяин. Отличное состояние. В салоне не курили. Машина местная. Пробег 100% родной. Не в кредите. ПТС оригинал. Перекупщикам и автосалонам не беспокоить!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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