ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 17 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю а/м “Lada Niva Urban”. Октябрь 2015 г. в. Пробег 17 т. км. 1 хозяин. Отличное состояние. В салоне не курили. Машина местная. Пробег 100% родной. Не в кредите. ПТС оригинал. Перекупщикам и автосалонам не беспокоить!
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