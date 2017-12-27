ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 17 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю а/м “Lada Niva Urban”. Октябрь 2015 г. в. Пробег 17 т. км. 1 хозяин. Отличное состояние. В салоне не курили. Машина местная. Пробег 100% родной. Не в кредите. ПТС оригинал. Перекупщикам и автосалонам не беспокоить!