ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 246 тыс. км Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Есть недочёты по кузову из-за ржавчины и ёжиков. Мотор инжекторный, Коробка пятиступка , раздатка работают хорошо. Остальное по телефону. Без торга.

Цена до 31.12.2017.