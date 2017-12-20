ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 246 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Есть недочёты по кузову из-за ржавчины и ёжиков. Мотор инжекторный, Коробка пятиступка , раздатка работают хорошо. Остальное по телефону. Без торга.
Цена до 31.12.2017.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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