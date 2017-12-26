ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Описание
Очень хорошее состояние. Декабрь 2016 года. Один хозяин. Ездила по городу, полей, лесов, болот не видела. Куплена за наличку. Не бита не крашена. Делалась для себя. В салоне не курили, не пили. ПТС оригинал. Вложено 130 000 р. Диски на 18, пороги, сетка в решетку радиатора, катализатор поменян на пламегаситель, прошита под евро2. Бензин лили только 95. Механический натяжитель цепи, масла и жидкости поменяны на импортные. Новая корзина, диск, выжимной, передние колодки новые. Шумоизоляция в два слоя, ковролин, тонировка, передние боковые и лобовое-термальная пленка. Бесшумные рычаги раздатки, крышка раздатки с отключением переднего моста. USB розетка, Bluetooth, громкая связь, магнитола alpine, колонки jbl, усилитель kenwood. Подлокотники, диодная подсветка приборов и диодное освещение Салона и багажника. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Кондиционер.
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