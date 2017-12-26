ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Очень хорошее состояние. Декабрь 2016 года. Один хозяин. Ездила по городу, полей, лесов, болот не видела. Куплена за наличку. Не бита не крашена. Делалась для себя. В салоне не курили, не пили. ПТС оригинал. Вложено 130 000 р. Диски на 18, пороги, сетка в решетку радиатора, катализатор поменян на пламегаситель, прошита под евро2. Бензин лили только 95. Механический натяжитель цепи, масла и жидкости поменяны на импортные. Новая корзина, диск, выжимной, передние колодки новые. Шумоизоляция в два слоя, ковролин, тонировка, передние боковые и лобовое-термальная пленка. Бесшумные рычаги раздатки, крышка раздатки с отключением переднего моста. USB розетка, Bluetooth, громкая связь, магнитола alpine, колонки jbl, усилитель kenwood. Подлокотники, диодная подсветка приборов и диодное освещение Салона и багажника. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Кондиционер.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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