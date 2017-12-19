ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Янис
Описание
Нива 21214 Инжектор, кап ремонт раздатки и коробки, новый передний кардан, новый пром вал, новые ступицы тормозные диски и колодки, новые ступичные подшипники по кругу, новые шаровые, новые свечи и бронепровода, новая помпа, новый топливный фильтр, новый глушитель и резонатор, новый аккумулятор, новый Генератор на 110 Ампер, музыка, колёса 205/75/R15. Торг.
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