ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Янис

Телефон:

Описание

Нива 21214 Инжектор, кап ремонт раздатки и коробки, новый передний кардан, новый пром вал, новые ступицы тормозные диски и колодки, новые ступичные подшипники по кругу, новые шаровые, новые свечи и бронепровода, новая помпа, новый топливный фильтр, новый глушитель и резонатор, новый аккумулятор, новый Генератор на 110 Ампер, музыка, колёса 205/75/R15. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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