ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 160 тыс. км Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Янис Телефон:

Описание

Нива 21214 Инжектор, кап ремонт раздатки и коробки, новый передний кардан, новый пром вал, новые ступицы тормозные диски и колодки, новые ступичные подшипники по кругу, новые шаровые, новые свечи и бронепровода, новая помпа, новый топливный фильтр, новый глушитель и резонатор, новый аккумулятор, новый Генератор на 110 Ампер, музыка, колёса 205/75/R15. Торг.