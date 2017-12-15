ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, ГУР, в фарах ксенон линзы, грамотно установлен электро люк от БМВ. Возможен обмен на правый руль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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