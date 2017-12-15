ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 62 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
В отличном состоянии, ГУР, в фарах ксенон линзы, грамотно установлен электро люк от БМВ. Возможен обмен на правый руль.
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