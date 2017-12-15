ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4) Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 62 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

В отличном состоянии, ГУР, в фарах ксенон линзы, грамотно установлен электро люк от БМВ. Возможен обмен на правый руль.