ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 16.07.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2003 Пробег: 175 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Роговская, Краснодарский край Имя: Галина Алексеевна Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2115 после ДТП. Двигатель и коробка целые, масло в норме, машина запускается. До ДТП состояние отличное. Багажник на крышу в придачу. Торг при осмотре.