ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2003

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Роговская, Краснодарский край

Имя: Галина Алексеевна

Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2115 после ДТП. Двигатель и коробка целые, масло в норме, машина запускается. До ДТП состояние отличное. Багажник на крышу в придачу. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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