ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2003
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Роговская, Краснодарский край
Имя: Галина Алексеевна
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Описание
Продам ВАЗ 2115 после ДТП. Двигатель и коробка целые, масло в норме, машина запускается. До ДТП состояние отличное. Багажник на крышу в придачу. Торг при осмотре.
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