ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 60 тыс. км Цена: 144 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Машина гаражного хранение в идеальном состояния. Машина с Краснодарского края не выезжала, ПТС оригинал. Не битая не крашенная 100% любые проверки. Без рыжиков без гнили. Сигнализация центральный замок. Комплектация Люкс звоните в любое время.