ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 144 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Машина гаражного хранение в идеальном состояния. Машина с Краснодарского края не выезжала, ПТС оригинал. Не битая не крашенная 100% любые проверки. Без рыжиков без гнили. Сигнализация центральный замок. Комплектация Люкс звоните в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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