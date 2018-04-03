ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 144 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Машина гаражного хранение в идеальном состояния. Машина с Краснодарского края не выезжала, ПТС оригинал. Не битая не крашенная 100% любые проверки. Без рыжиков без гнили. Сигнализация центральный замок. Комплектация Люкс звоните в любое время.
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