ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 127 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мария

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Описание

Продаю свое авто в отличном внешнем и рабочем состоянии ваз -2115, 2007 г, цвет серебристый, родной пробег -124 т. км., инжектор, двиг 1.5 ,8 клапанный, компрессия 12.7, расход бензина 7/100, имеется: противотуманники, электр, стеклоподъемники, сигнализация, бортовой компьютер, магнитола, подогрев сидений, хороший и чистый салон, кнопка багажника, летняя резина, стекла все родные, все швы на кузове заводские, заменил сцепление новое valeo, едет очень хорошо, кузов весь в норме, авто учет местный, родной ПТС, документы все юридически чисты, штрафов и арестов и тд нет. За авто ручаюсь. Торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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