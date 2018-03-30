ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 124 тыс. км Цена: 127 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

Продаю свое авто в отличном внешнем и рабочем состоянии ваз -2115, 2007 г, цвет серебристый, родной пробег -124 т. км., инжектор, двиг 1.5 ,8 клапанный, компрессия 12.7, расход бензина 7/100, имеется: противотуманники, электр, стеклоподъемники, сигнализация, бортовой компьютер, магнитола, подогрев сидений, хороший и чистый салон, кнопка багажника, летняя резина, стекла все родные, все швы на кузове заводские, заменил сцепление новое valeo, едет очень хорошо, кузов весь в норме, авто учет местный, родной ПТС, документы все юридически чисты, штрафов и арестов и тд нет. За авто ручаюсь. Торг минимальный.