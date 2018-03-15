ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 123 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продаю 15ку, в хорошем состоянии, не битая, телевизор родной, дно и пороги не гнилые, масло от замены до замены не жрёт, коробка не хрустит не выбивает, магнитофон сони с USB, колонки сзади и спереди HERTZ, передние стеклоподъемники, стоит газовое оборудование, баллон под запаску, ПТС оригинал, торг возле капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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