ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 190 тыс. км Цена: 123 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продаю 15ку, в хорошем состоянии, не битая, телевизор родной, дно и пороги не гнилые, масло от замены до замены не жрёт, коробка не хрустит не выбивает, магнитофон сони с USB, колонки сзади и спереди HERTZ, передние стеклоподъемники, стоит газовое оборудование, баллон под запаску, ПТС оригинал, торг возле капота.