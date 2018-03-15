ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 123 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Продаю 15ку, в хорошем состоянии, не битая, телевизор родной, дно и пороги не гнилые, масло от замены до замены не жрёт, коробка не хрустит не выбивает, магнитофон сони с USB, колонки сзади и спереди HERTZ, передние стеклоподъемники, стоит газовое оборудование, баллон под запаску, ПТС оригинал, торг возле капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter