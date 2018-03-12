ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 91 тыс. км Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Слава Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии. Ржавчины нет. Гнили нет. Птс родной. Двигатель в идеальном состоянии. Коробка в идеальном состоянии. Ходовая после ремонта. Все что нужно сделано. Салон чистый не прокуренный. Кузов ровный без коцок и вмятин. Машина без дтп. Все детали родные. Все стекла родные. За машиной слежу. Вложений не требует. Есть страховка, музыка, сигнализация, бортовик, подогрев сидений. Штраф и арестов нет. Торг только на дорогу. Учёт краснодарский край.