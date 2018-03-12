ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Слава

Телефон:

Описание

Машина в прекрасном состоянии. Ржавчины нет. Гнили нет. Птс родной. Двигатель в идеальном состоянии. Коробка в идеальном состоянии. Ходовая после ремонта. Все что нужно сделано. Салон чистый не прокуренный. Кузов ровный без коцок и вмятин. Машина без дтп. Все детали родные. Все стекла родные. За машиной слежу. Вложений не требует. Есть страховка, музыка, сигнализация, бортовик, подогрев сидений. Штраф и арестов нет. Торг только на дорогу. Учёт краснодарский край.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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