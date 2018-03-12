ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Слава
Описание
Машина в прекрасном состоянии. Ржавчины нет. Гнили нет. Птс родной. Двигатель в идеальном состоянии. Коробка в идеальном состоянии. Ходовая после ремонта. Все что нужно сделано. Салон чистый не прокуренный. Кузов ровный без коцок и вмятин. Машина без дтп. Все детали родные. Все стекла родные. За машиной слежу. Вложений не требует. Есть страховка, музыка, сигнализация, бортовик, подогрев сидений. Штраф и арестов нет. Торг только на дорогу. Учёт краснодарский край.
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