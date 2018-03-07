ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 150 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличный автомобиль, по мотору, коробки и ходовой всё отлично. Салон чистый хороший. Кузов конечно же хромает, поэтому и цена такая, рыжики по всему кузову, на фото всё хорошо видно, днище не гнилое, ланжероны и телевизор целые. Торг.