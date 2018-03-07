ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Отличный автомобиль, по мотору, коробки и ходовой всё отлично. Салон чистый хороший. Кузов конечно же хромает, поэтому и цена такая, рыжики по всему кузову, на фото всё хорошо видно, днище не гнилое, ланжероны и телевизор целые. Торг.
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