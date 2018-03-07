ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличный автомобиль, по мотору, коробки и ходовой всё отлично. Салон чистый хороший. Кузов конечно же хромает, поэтому и цена такая, рыжики по всему кузову, на фото всё хорошо видно, днище не гнилое, ланжероны и телевизор целые. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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