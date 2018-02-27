ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Мотор работает отлично. Разгоняется хорошо. КПП не хрустит ни одна передача. Ходовая не стучит. Салон чистый. Сиденья без дыр и потертостей. Кузов не битый. Ржавчины и вздутий нигде нет. Музыка. Сигнализация. Установлен газ с документами.

ПТС оригинал. Декабрь 2007 г. 2 хозяина.