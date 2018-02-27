ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Мотор работает отлично. Разгоняется хорошо. КПП не хрустит ни одна передача. Ходовая не стучит. Салон чистый. Сиденья без дыр и потертостей. Кузов не битый. Ржавчины и вздутий нигде нет. Музыка. Сигнализация. Установлен газ с документами.
ПТС оригинал. Декабрь 2007 г. 2 хозяина.
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