ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Мотор работает отлично. Разгоняется хорошо. КПП не хрустит ни одна передача. Ходовая не стучит. Салон чистый. Сиденья без дыр и потертостей. Кузов не битый. Ржавчины и вздутий нигде нет. Музыка. Сигнализация. Установлен газ с документами.
ПТС оригинал. Декабрь 2007 г. 2 хозяина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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