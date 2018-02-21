ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
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Описание
Отличный внешний вид. Ржавчины нигде нет. Металл весь заводской. Дно целое. Салон чистый не потертый. Есть музыка и сигнализация. Техническая часть в полном порядке.
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