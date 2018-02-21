ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 170 тыс. км Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Отличный внешний вид. Ржавчины нигде нет. Металл весь заводской. Дно целое. Салон чистый не потертый. Есть музыка и сигнализация. Техническая часть в полном порядке.