ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Отличный внешний вид. Ржавчины нигде нет. Металл весь заводской. Дно целое. Салон чистый не потертый. Есть музыка и сигнализация. Техническая часть в полном порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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