ВАЗ (LADA) 2115
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Выселки, Краснодарский край
Имя: Виктория
Описание
В отличном состоянии. На машине езжу каждый день. В машине уверен на 100%. Поедет хоть куда. Много нового. Аккумулятор новый. 3 владельца. Мотор на 5+, три месяца как после ремонта, масло не ест, не дымит,не троит. Работает отлично.Коробка на 5+. Кузов без ржавчины. Вид как на фото. Салон не убитый. Панель без трещин. Стекла и герметики заводские. Сейчас на отличной зимней резине + летняя отличная резина. Музыка, центральный замок, подъемники,бортовой компьютер. По электрике все работает. Авто хорошее, звоните, договоримся. Штрафов, арестов и прочей ерунды машина не имеет. Цены машин и состояние знаю. Поэтому перекупы сразу мимо. Кто купит её себе- не пожалеет. Возможен обмен без моих доплат. Торга нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2115
ВАЗ (LADA) 2115
Подержанная, пробег 135 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск