ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 148 тыс. км Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Выселки, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

В отличном состоянии. На машине езжу каждый день. В машине уверен на 100%. Поедет хоть куда. Много нового. Аккумулятор новый. 3 владельца. Мотор на 5+, три месяца как после ремонта, масло не ест, не дымит,не троит. Работает отлично.Коробка на 5+. Кузов без ржавчины. Вид как на фото. Салон не убитый. Панель без трещин. Стекла и герметики заводские. Сейчас на отличной зимней резине + летняя отличная резина. Музыка, центральный замок, подъемники,бортовой компьютер. По электрике все работает. Авто хорошее, звоните, договоримся. Штрафов, арестов и прочей ерунды машина не имеет. Цены машин и состояние знаю. Поэтому перекупы сразу мимо. Кто купит её себе- не пожалеет. Возможен обмен без моих доплат. Торга нет.