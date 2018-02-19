ВАЗ (LADA) 2115

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Выселки, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. На машине езжу каждый день. В машине уверен на 100%. Поедет хоть куда. Много нового. Аккумулятор новый. 3 владельца. Мотор на 5+, три месяца как после ремонта, масло не ест, не дымит,не троит. Работает отлично.Коробка на 5+. Кузов без ржавчины. Вид как на фото. Салон не убитый. Панель без трещин. Стекла и герметики заводские. Сейчас на отличной зимней резине + летняя отличная резина. Музыка, центральный замок, подъемники,бортовой компьютер. По электрике все работает. Авто хорошее, звоните, договоримся. Штрафов, арестов и прочей ерунды машина не имеет. Цены машин и состояние знаю. Поэтому перекупы сразу мимо. Кто купит её себе- не пожалеет. Возможен обмен без моих доплат. Торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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