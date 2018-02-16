ВАЗ (LADA) 2115
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается автомобиль, не битый, не крашеная, зимняя резина, комплект летней на дисках. Вопросы по телефону. Торг, обмен с моей доплатой на минивэн, микроавтобус. Пробег реальный, машина чистая.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.