ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 63 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается автомобиль, не битый, не крашеная, зимняя резина, комплект летней на дисках. Вопросы по телефону. Торг, обмен с моей доплатой на минивэн, микроавтобус. Пробег реальный, машина чистая.