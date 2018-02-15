ВАЗ (LADA) 2115
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 184 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам 15 шку в нормальном состоянии. Движок масло не жрет вообще, коробка переключается хорошо , по кузову видно все на фото, так сказать есть косяки. Машина не новая сами все понимаете Не гнилая ни где. Звоните спрашивайте, приезжайте смотрите. Просьбе перекупам не звонить! Торг никто не отменял.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.