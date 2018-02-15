ВАЗ (LADA) 2115 Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 184 тыс. км Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам 15 шку в нормальном состоянии. Движок масло не жрет вообще, коробка переключается хорошо , по кузову видно все на фото, так сказать есть косяки. Машина не новая сами все понимаете Не гнилая ни где. Звоните спрашивайте, приезжайте смотрите. Просьбе перекупам не звонить! Торг никто не отменял.