ВАЗ (LADA) 2115
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии, не гнилой, не ржавый, технически без проблем, юридически чистый. Торг минимальный.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.